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    «Локомотив» намерен привлечь в команду специалистов из Голландии

    В ближайшее время в структуру «Локомотива» могут войти голландские специалисты. Поиском иностранных кадров для клуба занимается спортивный директор железнодорожников Игорь Корнеев. Клубный функционер хочет сделать упор именно на голландский опыт построения работы, так как выступал в этой стране и лично знаком с тренировочным процессом там и подготовкой юных игроков.

    «На данный момент мы еще никаких контрактов ни с кем не подписали. Общаемся со многими специалистами, из Голландии и других европейских стран, и речь идет не только о тренерах, но и о представителях самых разных футбольных сфер. В современных реалиях в этом нет ничего необычного. Многие клубы укрепляют руководящие позиции иностранцами. Таких примеров хватает и в России. Так что «Локомотив» просто идет в ногу со временем», – заявил Корнеев.

    Источник: Life

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    11.10.2016 18:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 11 октября 2016, 20:32

      Своих то нет

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 11 октября 2016, 20:05

      главное, что бы это принесло пользу

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 октября 2016, 18:53

      Ну если это поможет, почему бы и нет. А то скучнее игр, чем матчи Локомотива, и не припомнишь. Ни голов, ни экспромта. Одним словом, тоска

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