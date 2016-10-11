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    Отбор ЧМ-2018. Австралия и Япония поделили очки

    Сборная Австралии на своем поле принимала команду Японии в рамках 4-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018. Счет во встрече открыли гости на 5-й минуте после точного удара Генки Харагучи. В начале второго тайма Майкл Единик с пенальти забил ответный мяч. В оставшееся время счет в матче не менялся.

    ЧМ-2018. Отборочный раунд. Азия
    Австралия – Япония – 1:1 (0:1)
    Голы: 0:1 – Харагучи, 5; 1:1 – Единик, 52 (пенальти)

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2016 13:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 октября 2016, 23:47

      Уважаемый редактор, как вам удалось поделить три очка между Австралией и Японией? А куда дели остаток?

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