Отбор ЧМ-2018. Австралия и Япония поделили очки

Сборная Австралии на своем поле принимала команду Японии в рамках 4-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018. Счет во встрече открыли гости на 5-й минуте после точного удара Генки Харагучи. В начале второго тайма Майкл Единик с пенальти забил ответный мяч. В оставшееся время счет в матче не менялся.

ЧМ-2018. Отборочный раунд. Азия

Австралия – Япония – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Харагучи, 5; 1:1 – Единик, 52 (пенальти)