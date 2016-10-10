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    Мовсисян: «Я изначально хотел полноценного перехода в «Реал Солт-Лейк»

    Нападающий «Реала Солт-Лейк» Юра Мовсисян поделился эмоциями после подписания полноценного соглашения с клубом из МЛС. Напомним, с января нынешнего года 29-летний игрок, принадлежавший «Спартаку», выступал в составе североамериканской команды на правах аренды. Сегодня стало известно, что «Солт-Лейк» приобрел у красно-белых права на футболиста.

    «Как только я оказался здесь, сразу понял, что хочу полноценного трансфера. Я не желал затягивать с этим делом до истечения срока моей аренды в декабре. Хотелось, чтобы все решилось как можно быстрее», – цитирует Мовсисяна Salt Lake Tribune.

    В текущем розыгрыше МЛС армянский форвард записал на свой счет девять голов в 27 поединках.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2016 22:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 11 октября 2016, 04:10

      ДА ЛАДНО ВАМ...УДАЧИ МОВСУ....ОДНО ВРЕМЯ ОДИН СПАРТАК ТАЩИЛ...ЭТО СЛОВА ТИХОНОВА...ИГРОК ДОСТАТОЧНО ХРУСТАЛЬНЫЙ...НО НЕ ССАЛ НИКОГДА В КОНТАКТ ИДТИ...ЗА ЭТО УВАЖУХА...ДА И ТАМ ДОКАЗАЛ...ЧТО НЕ СБИТЫЙ ЛЁТЧИК

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      Рейтинг: +17971

      арейская 11 октября 2016, 00:37

      Это уже было видно по последним играм в "Спартаке"

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 11 октября 2016, 00:04

      в америку ты хотел..в любую команду..

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