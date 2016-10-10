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    «Советский спорт» признан банкротом

    По решению арбитражного суда Москвы ОАО «Издательство «Советский спорт» признано банкротом, информирует официальный сайт суда. Его задолженность перед кредиторами составляет 934,2 тысячи рублей. Сообщается, что имущества и активов должника не хватит для того, чтобы произвести расчеты по долгам. Восстановление финансово-хозяйственной деятельности не представляется возможным.

    Отметим, что общая задолженность «Советского спорта» на конец третьего квартала минувшего года составляла порядка трех миллионов рублей.

    Источник: Интерфакс

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    10.10.2016 20:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22

      Alexdrill 11 октября 2016, 02:04

      А Бубнов причем он на Sportbox работает

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    • ...
      Рейтинг: +11

      Krestnikov25 11 октября 2016, 00:55

      Так это ж издательство, это не тот Советский Спорт, о котором все думают.
      Женька просто так не уйдёт, я уверен.

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