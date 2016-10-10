«Советский спорт» признан банкротом

А Бубнов причем он на Sportbox работает
По решению арбитражного суда Москвы ОАО «Издательство «Советский спорт» признано банкротом, информирует официальный сайт суда. Его задолженность перед кредиторами составляет 934,2 тысячи рублей. Сообщается, что имущества и активов должника не хватит для того, чтобы произвести расчеты по долгам. Восстановление финансово-хозяйственной деятельности не представляется возможным.
Отметим, что общая задолженность «Советского спорта» на конец третьего квартала минувшего года составляла порядка трех миллионов рублей.