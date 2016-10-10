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    Рамос из-за травмы может пропустить месяц

    Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос получил травму во время матча отборочного турнира к Евро-2016 против Албании (2:0) и был заменен в концовке игры. Сообщается, что после встречи футболист прошел медицинское обследование, по результатам которого у игрока был диагностирован вывих левого колена. Срок восстановления может составить около месяца.

    В нынешнем сезоне Рамос провел за «Реал» в Примере шесть матчей, в которых забил два гола и заработал три желтых карточки.

    Источник: Marca

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    10.10.2016 01:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      LuisFigo 10 октября 2016, 16:16

      беда...просто беда. варан прикроет его позицию

      0
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    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 10 октября 2016, 10:28

      нееееееееееееееет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1058

      mig28 10 октября 2016, 09:11

      Это серьезная потеря!

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