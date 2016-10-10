Рамос из-за травмы может пропустить месяц

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос получил травму во время матча отборочного турнира к Евро-2016 против Албании (2:0) и был заменен в концовке игры. Сообщается, что после встречи футболист прошел медицинское обследование, по результатам которого у игрока был диагностирован вывих левого колена. Срок восстановления может составить около месяца.

В нынешнем сезоне Рамос провел за «Реал» в Примере шесть матчей, в которых забил два гола и заработал три желтых карточки.