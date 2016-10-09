Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Эррера: «С Моуринью я чувствую себя хорошо»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера высказался о наставнике манкунианцев Жозе Моуринью. Также испанец отметил, что готов бороться за место в основном составе английской команды.

    «С Моуринью я чувствую себя хорошо. Он верит в меня и дает шанс играть в топовой команде. Сейчас я должен показать, что заслуживаю и дальше выходить в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» и достоин вызова в сборную Испании. Жозе дает игрокам больше свободы, он хочет, чтобы мы всегда и во всем шли до конца. Да, игроки должны выполнять оборонительные обязанности. Но тренер говорит, что если нас ведет инстинкт, то нужно пробовать на поле разные вещи», – заявил полузащитник.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2016 12:34
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11