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    Хави: «Никто не думал, что «Барселона», «Реал» и «Атлетико» потеряют столько очков»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Хави поделился мнением о конкуренции в нынешнем сезоне Примеры.

    «Несмотря на то, что в последних трех матчах чемпионата «Барселона» один раз проиграла и один раз сыграла вничью, я думаю, что они остаются фаворитами всех турниров.

    Но приятно видеть, что конкуренция в лиге растет. Никто не думал, что «Барселона», «Реал» и «Атлетико» потеряют столько очков. Это показывает, насколько тяжело работали более скромные команды и что разница становится меньше», – сказал Хави.

    После семи туров Примеры «Атлетико» и «Реал» имеют по 15 очков и возглавляют таблицу, «Барселона» с 13 баллами находится на четвертой строчке.

    Источник: Football Espana

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    06.10.2016 01:40
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