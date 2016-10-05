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    Селюк: «У Туре нет проблем с Гвардиолой»

    Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что у его клиента нормальные отношения с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

    «У них нет абсолютно никаких проблем. Я опровергаю эти сведения. Яя останется в «Манчестер Сити». У него есть действующий контракт до конца сезона. А потом мы посмотрим, какое решение будет лучшим для его будущего», – сказал Селюк.

    Также он рассказал о несостоявшемся переходе Туре в «Интер» минувшим летом.

    «Многие команды хотят видеть Яя у себя, не только итальянские. С «Интером» проблема была в «Манчестер Сити», который требовал слишком много денег».

    Напомним, Гвардиола отстранил Туре от матчей из-за резких высказываний Селюка в свой адрес.

    Источник: Goal.com

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    05.10.2016 19:29
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -185

      Protosser 6 октября 2016, 09:08

      Извиняйся, му**ла.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      JUVIO 5 октября 2016, 20:11

      Но проблем нет

      0
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