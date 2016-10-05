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    Гюндоган: «МЮ» поступил со Швайнштайгером неуважительно»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал ситуацию с игроком «Манчестер Юнайтед» Бастианом Швайнштайгером.

    «Я уверен, что здоровый Швайнштайгер точно был бы полезен «Манчестер Юнайтед». Если все, что говорят и что пишут, правда, то нужно признать, что это неуважительное отношение к игроку. Он же не просто рядовой футболист, и ему не 18–19 лет», – сказал Гюндоган.

    Напомним, с приходом в «МЮ» Жозе Моуринью Швайштайгер был переведен в молодежную команду.

    Источник: Goal.com

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    05.10.2016 19:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15

      by_beck 6 октября 2016, 16:40

      яя туре полностью согласен

      0
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      Рейтинг: -7

      Dagestan777 5 октября 2016, 20:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      не тебе судить. Маур просто убирает шлак из команды.

      -4
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