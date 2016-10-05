Гюндоган: «МЮ» поступил со Швайнштайгером неуважительно»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал ситуацию с игроком «Манчестер Юнайтед» Бастианом Швайнштайгером.

«Я уверен, что здоровый Швайнштайгер точно был бы полезен «Манчестер Юнайтед». Если все, что говорят и что пишут, правда, то нужно признать, что это неуважительное отношение к игроку. Он же не просто рядовой футболист, и ему не 18–19 лет», – сказал Гюндоган.

Напомним, с приходом в «МЮ» Жозе Моуринью Швайштайгер был переведен в молодежную команду.