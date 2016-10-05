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    Пуйоль поддержал Тер Штегена

    Экс-капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль поддержал голкипера Марка-Андре Тер Штегена после неудачного матча с «Сельтой» в последнем туре Примеры.

    «Считаю, что Тер Штеген один из лучших вратарей в мире. Я вижу, что он приносит команде много пользы, и я его полностью поддерживаю. Конечно, плохо, когда вратари допускают ошибки — это приближает к пропущенному голу, но после этого нужно продолжать играть с той же уверенностью.

    У него есть характер, чтобы без проблем преодолеть любую подобную ситуацию», – заявил Пуйоль.

    Напомним, что в матче седьмого тура Примеры «Барселона» уступила «Сельте» (3:4) на выезде.

    Источник: Marca

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    05.10.2016 08:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 5 октября 2016, 17:57

      Да он еще молодой, еще покажет себя! Надо дать время для уверенности!!!

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