Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Агент Петреску: «Ведем переговоры о расторжении контракта с «Кубанью»

    Агент главного тренера «Кубани» Дана Петреску Николай Пырнэу заявил, что ведет переговоры с клубом о расторжении контракта. Отметим, что соглашение между Петреску и краснодарским клубом действует еще два года.

    «Мы ведем переговоры о расторжении контракта Петреску с «Кубанью». Инициатором расторжения выступил клуб. Причины связаны не только со спортивными результатами команды. Но в данный момент специалист продолжает работу, проводит тренировку», – заявил Пырнэу.

    Отметим, что ранее появилась информация, что новым главным тренером «Кубани» станет Александр Григорян.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.10.2016 12:28
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11