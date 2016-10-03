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    Пранделли: «Задача «Валенсии» – возвращение в Лигу чемпионов»

    Новый наставник «Валенсии» Чезаре Пранделли заявил, что планирует в ближайшем будущем вывести «летучих мышей» в Лигу чемпионов. Напомним, оранжевые по итогам прошлого сезона не попали в розыгрыш самого престижного европейского клубного турнира, финишировав на 12-м месте в Примере.

    «Сначала мы должны найти отсутствующий баланс и возродить в игроках командный дух, чтобы коллектив работал как единое целое. Недопустимо жить мечтами, нужно выжимать из имеющихся футболистов все возможное.

    У нас имеется и долгосрочная цель – вернуться в Лигу чемпионов. Я полон оптимизма, ведь команда обладает огромным потенциалом», – сказал Пранделли.

    Источник: Football Italia

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    03.10.2016 21:19
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