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    Ткачев: «Крылья Советов» заслужили победу»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Ткачев прокомментировал игру своего клуба в матче 9-го тура чемпионата России против «Анжи». Напомним, самарский клуб одержал победу со счетом 2:1.

    Сегодня «Крылья» много били из-за пределов штрафной площади. Принимали такие решения, исходя из того, что газон был влажным, или это была установка тренера?

    – Мы понимали, что газон мокрый, и надо чаще бить по воротам. Без ударов не бывает голов, поэтому старались как можно чаще пытаться издалека поразить цель.

    – В каких компонентах «Крылья» сегодня были сильнее «Анжи»?

    – У нас было больше желания, мы больше владели мячом... Эта победа была нам необходима.

    – Можно ли сказать, что вы поймали свою волну, забив сначала «Шиннику», а теперь – «Анжи»?

    – Надеюсь продолжать в том же духе и по максимуму использовать свои шансы.

    – Впереди в Чемпионате двухнедельная пауза. Как вы считаете, для «Крыльев» это плюс или минус?

    – Я думаю, что она пойдет нам на пользу. Если бы мы проиграли, то, конечно, все сказали бы, что сейчас нам необходим перерыв. Нет, мы уходим на выходные с хорошим настроением, есть время отдохнуть. Потом будем готовиться к матчу с «Рубином». Я думаю, это никак не повлияет на наш тренировочный процесс.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    02.10.2016 13:13
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