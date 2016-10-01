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    Пранделли – новый главный тренер «Валенсии»

    Итальянский специалист Чезаре Пранделии стал новым главным тренером «Валенсии».

    «Футбольный клуб «Валенсия» хочет объявить болельщикам о том, что достигнуто соглашение с Чезаре Пранделии, который назначен на пост главного тренера до 30 июня 2018 года.

    Новый тренер будет представлен прессе в понедельник, а позже в тот же день проведет первую тренировку», – сказано в объявлении на официальном сайте «Валенсии».

    На протяжении своей карьеры Пранделли возглавлял «Аталанту», «Лечче», «Верону», «Венецию», «Парму», «Рому», «Фиорентину», сборную Италии и «Галатасарай», который он покинул в 2015 году.

    Источник: ФК «Валенсия»

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    01.10.2016 19:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +55

      Aza23becks 4 октября 2016, 20:56

      Итальянец, который ставит "романтичный" футбол, таких немного

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 3 октября 2016, 10:14

      Может и повезёт. С учётом опыта может и вытянуть их из подвала. Исполнители то есть.

      0
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      Рейтинг: +9

      Jojo87 1 октября 2016, 22:17

      Удачи

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 1 октября 2016, 20:40

      хорошего тренера Валенсия отхватила

      1
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      Рейтинг: +26

      World_football 1 октября 2016, 20:14

      В смысле ему надо клуб по круче?илм не дотягивает он до валенсии

      0
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      Рейтинг: +627

      Xiko 1 октября 2016, 20:06

      Зря...Валенсия не его уровень.

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