Энрике: «Игра Турана не казалась зрелищной, но он всегда был на высоком уровне»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился мнением об игре Арды Турана.

«Очевидно, что его статистика в плане забитых голов стал более впечатляющей, но мы должны принят во внимание адаптацию.

Он не мог играть до января, но я всегда был доволен его выступлениями. Возможно, его игра не казалась болельщикам такой уж зрелищной, но он всегда играл на высоком уровне», – сказал Энрике.

Добавим, что в нынешнем сезоне Туран забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.