Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Энрике: «Игра Турана не казалась зрелищной, но он всегда был на высоком уровне»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился мнением об игре Арды Турана.

    «Очевидно, что его статистика в плане забитых голов стал более впечатляющей, но мы должны принят во внимание адаптацию.

    Он не мог играть до января, но я всегда был доволен его выступлениями. Возможно, его игра не казалась болельщикам такой уж зрелищной, но он всегда играл на высоком уровне», – сказал Энрике.

    Добавим, что в нынешнем сезоне Туран забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2016 19:00
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 октября 2016, 20:30

      «Очевидно, что его статистика в плане забитых голов стал более впечатляющей" - Вопрошал и повторю: Редактор из гастарбайтеров али как? С русским языком у него проблемы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 1 октября 2016, 20:06

      Туран в последнее время отлично играет, во всяком случае смотрелся лучше чем Алкасер

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11