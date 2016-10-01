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    Пранделли прибыл в «Валенсию»

    Экс-наставник «Фиорентины» и сборной Италии Чезаре Пранделли прибыл в Валенсию для подписания двухлетнего контракта с одноименным клубом. В аэропорту 59-летнего специалиста встретили десятки журналистов. Отмечается, что итальянец ранее не отрицал своего скорого переезда на «Месталью».

    Пранделли призван заменить на посту главного тренера «летучих мышей» Пако Айестарана, отправленного в отставку на прошлой неделе.

    По прошествии шести туров Примеры «Валенсия» располагается на 15 месте в турнирной таблице, имея в своем активе две победы и четыре поражения.

    Источник: Football Italia

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    01.10.2016 15:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +62

      omnikolaev 1 октября 2016, 17:42

      наконец-то "мыши" пригласили специалиста, а не очередного недотренера на главный пост

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