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    «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» готовы вступить в борьбу за Крооса

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос попал в сферу интересов «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Оба английских клуба намерены попытаться приобрести футболиста в зимнее трансферное окно.

    Ранее сообщалось, что если «Манчестер Юнайтед» удастся купить немца, то французский легионер команды Поль Погба будет больше выполнять атакующие функции на поле. Однако вероятность перехода Крооса в АПЛ оценивается невысоко, так как «Реал» не намерен рассматривать предложения по игроку.

    Источник: Manchester Evening News

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    01.10.2016 06:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 1 октября 2016, 12:03

      У МЮ еще 105 лям есть? После выбрасывания таких денег за Погбу, думаю дешевле они никого не купят

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 1 октября 2016, 10:32

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Partizanmett 1 октября 2016, 10:08

      Не вижу смысла уходить из Реала, если он там играет, а не лавку полирует.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +108

      dimsok 1 октября 2016, 09:35

      В Ман.Сити надо, в Юнайтед только время потеряет

      -1
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      Рейтинг: +221

      torspar 1 октября 2016, 08:28

      карьеру только загубит

      1
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 1 октября 2016, 08:20

      Хоршее дополнение в пару к фернандинье

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 1 октября 2016, 07:04

      тоже мне супер игрок

      -1
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