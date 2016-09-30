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    Бубнов: «С приходом Жулиано Кокорин ожил»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов дал свою оценку выступлениям российских команд в Лиге Европы. Напомним, что «Зенит» и «Краснодар» добыли уверенные победы, обыграв «АЗ» и «Ниццу» соответственно.

    «Ницца» хоть и является лидером первенства Франции, все равно «быки» этой команде в мастерстве точно как минимум не уступают. У меня даже создалось впечатление, что французы были как-то слишком уверены в себе и даже расхлябанны. Несмотря на то что «Краснодар» испытывает проблемы с кадрами, играя не в оптимальном составе, российская команда все же играла хорошо, практически все время контролировала ход встречи и в итоге справилась.

    Нет ничего удивительного в том, что «Зенит» так крупно обыграл АЗ. У питерцев просто более классная команда. К тому же здорово играет Жулиано. Он полностью заменил Халка, с его появлением ожил и Александр Кокорин. Форвард сборной России играет все увереннее и увереннее, забивает голы.

    При этом Мирча Луческу продолжает пробовать разные варианты игры, и прежде всего это касается обороны. Но именно от надежной защиты теперь и будет зависеть успех «Зенита». Чем лучше она будет выглядеть, тем больше стабильности будет в игре питерцев. В целом же в организации игры «Зенит» прибавляет, этот процесс продолжается. Перестройка в команде, как мы видим, привела к более зрелищному и результативному футболу в исполнении питерцев», — сказал он.

    Источник: Sportbox.ru

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    30.09.2016 07:11
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 30 сентября 2016, 11:59

      мясо надо проглотит и не заметит

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > MURAD F. A. 1 октября 2016, 18:27

      Свинину кушаешь?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 30 сентября 2016, 11:08

      Кокоша становится лидером Зеньки)))

      -1
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      Рейтинг: +4

      tambov1636 30 сентября 2016, 10:20

      играли без гирь на ногах очень легко,.,,если со Спартаком также сыграем шансов не будет у спартака,молодцы зенит класс!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +272

      luke-c1 30 сентября 2016, 09:42

      Тут больше заслуга тренерского штаба. Научили Кокорина играть крайним правым нападающим. А то ведь в сборной он вообще не понимал что делать.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +124

      marshal9 30 сентября 2016, 09:25

      Бубнов я тебя не узнаю

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 30 сентября 2016, 08:48

      Так в сборной Жулиано нет. Хотя вдруг Жоазиньо будет!

      1
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      Рейтинг: +1811

      gor77 30 сентября 2016, 08:46

      Вот вам и Бубнов! За последнее время практически впервые отреагировал адекватно!!! Краснодар и Зенит с победой! Продолжение следует!

      3
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 30 сентября 2016, 08:09

      Ну раз Кокорин ожил, значит восстание ходячих мертвецов продолжается

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 30 сентября 2016, 07:38

      Кокорин ожил - это хорошо...

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос 30 сентября 2016, 07:27

      с победой ЗЕНИТ,нечего сказать плохого о Кокорине МОЛОДЕЦ!!!

      3
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