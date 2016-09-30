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    Моуринью: «Одна неделя – три поражения, другая – три победы»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Зари» (1:0).

    «Они играли организованно, держа много игроков за линией мяча, но при этом были готовы к контратакам. Было сложно, мы должны были победить.

    Одна неделя – три поражения, другая – три победы. Но после проигрышей я не был подавлен, так что и после побед не витаю в облаках.

    С первой минуты мы ждали гола, но он все не приходил. Никогда не знаешь, что произойдет, а Серхио Ромеро сделал отличный сейв при счете 0:0.

    На скамейке у меня отличные игроки, с помощью которых можно менять ход игры. Руни привнес в матч разнообразие и скорость, когда соперники устали», – сказал Моуринью.

    Источник: BBC

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    30.09.2016 01:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 30 сентября 2016, 08:51

      Разваливает Моуриньо команду окончательно

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 30 сентября 2016, 02:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Рад-радёшенек, ага.

      -4
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