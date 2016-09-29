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    Хассельбайнк: «Отрицаю любые нарушения с моей стороны»

    Наставник «Куинз Парк Рейнджерс» Джимми Флойд Хассельбайнк не согласен с обвинениями британской прессы в свой адрес. Напомним, что специалиста подозревают в получении взяток при совершении сделок.

    «Сегодня я дал ответ на выдвинутые обвинения через своих адвокатов. Люди, которых называют агентами, предложили мне определенную сумму за речь в Сингапуре. Не вижу в этом ничего предосудительного. Я ничего им не обещал и я никогда не просил клуб купить игроков, которых якобы представляли эти люди, и не стал бы советовать руководству приобретать каких-либо футболистов ради получения личной выгоды», — сказал он в интервью клубной пресс-службе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.09.2016 09:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 сентября 2016, 11:58

      Дают - бери, главное, ничего не обещай, тогда сойдёт за безвозмездную помощь.

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