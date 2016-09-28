Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ломбертс: «У нас отличная команда. Мы готовы к матчу с АЗ»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс подчеркнул, что петербургская команда готова к матчу 2-го тура группового этапа Лиги Европы против АЗ.

    – «Зениту» предстоят два важных матча за неделю. Готовы сыграть на максимуме в обеих играх?

    – «Зенит» не в первый раз в такой ситуации, так что мы справимся. У нас отличная команда, готовая и к завтрашней игре, и к воскресной.

    – Вы помните сезон-2007/08, когда АЗ гостил у «Зенита»?

    – Я хорошо помню тот год, ведь тогда мы выиграли Кубок УЕФА. В АЗ было много игроков из Бельгии, например Поконьоли. Тренером был Луи ван Гал. Мы сыграли 1:1.

    – АЗ возглавляет Джон ван дер Бром. С его «Андерлехтом» «Зенит» не так давно встречался в Лиге чемпионов, и с этой командой у петербуржцев возникли проблемы

    – Да, я знаю, что он сделал «Андерлехт» чемпионом. АЗ тоже в последние годы показывал хорошие результаты, хотя у клуба сложная финансовая ситуация. Выход в Лиги Европы – большое достижение для них.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.09.2016 18:45
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 29 сентября 2016, 22:02

      Краснодар красава!и вы тоже не подведите!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11