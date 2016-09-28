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    Восемь тренеров АПЛ подозреваются в коррупции

    Британские журналисты провели расследование, благодаря которому выяснилось, что восемь тренеров из английской Премьер-лиги, которые работают в клубах на данный момент или работали ранее, подозреваются в коррупции.

    Сообщается, что специалисты брали «откаты» за содействие в трансферах. Некоторые из тренеров также имели специальные счета за границей, где скрывали свои незаконно заработанные средства.

    Напомним, ранее из-за коррупции из сборной Англии ушел главный тренер Сэм Эллардайс.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    28.09.2016 13:01
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 28 сентября 2016, 21:36

      Коррупционеры,(в Англии)но зато, какие благородные джельтмены...

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 28 сентября 2016, 18:02

      А при чем тут коррупция? Тренер - не чиновник. Это нельзя назвать взяткой. Да и что за бред: помогали парням с трансферами, имели за это благодарность, в чем проблема?

      -1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 28 сентября 2016, 14:30

      скандал похлеще итальянски кальчо поли всяких обещает быть)) а они еще хотели чемпионат мира себе взять)

      -2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 28 сентября 2016, 13:47

      В Англии хоть с этим борются, а у нас это просто обычай такой. Так должно быть, было и будет.

      7
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 28 сентября 2016, 13:09

      Эти пидоры еще выебываются по поводу того, чтобы ЧМ отнять.

      Хуй вам.(с)

      3
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi > Тraumtanzеr 28 сентября 2016, 16:06

      Huy eto wam! Tam nahodyat i sudyat a ne kak u was!!

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Hangeldi 28 сентября 2016, 17:02

      Чурка, уходи.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Hangeldi 9 октября 2016, 18:10

      Каналгельды ушёл в песок.

      0
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