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    Моуринью: «Уважаю «Лестер», но в матче Лиги чемпионов буду болеть за «Порту»

    Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что будет переживать за «Порту» во встрече второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лестером». В прошедшие выходные в поединке шестого тура АПЛ «красные дьяволы» разгромили «лис» со счетом 4:1. Напомним, португальский специалист возглавлял «драконов» с 2002 по 2004 годы, завоевав с ними Кубок УЕФА и Лигу чемпионов.

    «Лестер» невероятно опасен при контратаках, а Варди и вовсе самый опасный контратакующий футболист в АПЛ. «Порту» не стоит делать выводы о «лисах» по матчу с «МЮ». «Лестер» представляет опасность и действует на высоких скоростях. Я уважаю Раньери и его команду, но буду переживать за «Порту», – цитирует Моуринью Sportsmole.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2016 18:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +997

      egrrr 27 сентября 2016, 18:53

      для моура нереально "уважительное" высказывание))

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