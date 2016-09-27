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    Ролан Гусев: «Антирекорд Акинфеева? А сколько раз Игорь спасал ЦСКА?»

    Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев накануне матча с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов выразил мнение, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев не задумывается о своем антирекорде. Напомним, что российский вратарь пропускает в самом престижном европейском турнире 38 игр подряд.

    – Получится ли сегодня у Акинфеева прервать свою серию в Лиге чемпионов?

    – А сколько раз Игорь спасал ЦСКА? Сколько он мячей «вытащил»? Не знаю, давит ли на него эта статистика. Например, я и, думаю, другие футболисты вообще не обращают на это никакого внимания. Да, это неприятно, однако надо еще смотреть по игре. Вспомните матч с «Байером», сколько раз он спас свою команду? Что было бы если бы он пропустил? Мне кажется, что все эти антирекорды – тема для журналистов. Если спросить у Игоря, на что он был бы согласен, например, победа со счетом 2:1 или 0:0, то он выберет первый вариант. Я в этом уверен.

    Источник: «Советский спорт»

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    27.09.2016 16:28
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 27 сентября 2016, 19:37

      игор как мать ЦСКА а защитники засранцы он все время их жопу чистит

      0
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      Рейтинг: +212

      perm 242 27 сентября 2016, 19:12

      Игорь гораздо чаще выручал свою команду и сборную , чем не спасал .... а косяков практически и не припоминается ( не то что нынешнее племя - один Лодыгин чего только "стоит" )

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 сентября 2016, 19:06

      Ждём от Игорька новых рекордов.

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter 27 сентября 2016, 17:35

      Он хороший вратарь это бесспорно.

      2
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 27 сентября 2016, 17:35

      вот злорадствоют тут мясо, бомжи, но хочется спросить: а где ваши клубы в лч???

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > 007abdul007 27 сентября 2016, 19:10

      Повторяешь за Алдониным?

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 27 сентября 2016, 17:07

      Акинфеев: с 21 ноября 2006 года пропускает голы в ЛЧ
      Тоттенхем: Обыграв 5 мая 2010 года на выезде «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» впервые в своей истории вышел в Лигу Чемпионов, заняв 4-ое место
      Так что опыта у нас точно больше. Осталось только серию прервать... Надеюсь получится!

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 27 сентября 2016, 17:00

      Он конечно молодец, но увы в основном мы играем 1-1 вместо 1-2 или 0-2 вместо 0-4...

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 27 сентября 2016, 16:56

      только ублюдки,гниды и чмошники считают серии пропущенных мячей....а нормальные люди считают сколько раз выручил и вытащил матчи.

      0
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 27 сентября 2016, 16:39

      Гарик, верим!

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 27 сентября 2016, 16:33

      Помню матч мю цска 3:3 тогда акинфеев чудиса творил белая форма вся испачкана об гозон была...

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      Рейтинг: +1101

      edw7777 > de bruyne 27 сентября 2016, 17:09

      Ты что бельгиец, что ли? По-русски научись писать!

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