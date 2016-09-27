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    Юношеская ЛУ. ЦСКА одержал победу над «Тоттенхэмом»

    В матче второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА ЦСКА в родных стенах вырвал победу у «Тоттенхэма» – 3:2. Три очка армейцам принес полузащитник Константин Кучаев, отличившийся на четвертой добавленной минуте.

    Напомним, что встреча между основными командами начнется сегодня в 21:45 по московскому времени.

    Юношеская лига УЕФА. Группа E. 2-й тур

    ЦСКА (Россия) – Тоттенхэм (Англия) – 3:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гриффитс, 39; 1:1 – Жамалетдинов, 59; 2:1 – Олейников, 66; 2:2 – Гриффитс, 90+1; 3:2 – Кучаев, 90+4.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2016 15:51
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +19

      СТАЛКЕР7 27 сентября 2016, 21:49

      Потный и интересный матч

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      бочаров 27 сентября 2016, 18:53

      ДА удачи основе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 27 сентября 2016, 18:31

      Так бы и сегодня, основная команда сыграла...

      0
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 27 сентября 2016, 18:24

      Надеюсь взрослая команда не подведет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +180

      Doktor Dik 27 сентября 2016, 17:54

      Красавцы, что тут ещё сказать!!! Мы вами гордимся!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 27 сентября 2016, 17:51

      Жеребцы молодцы!!!.....вот основному составу бы повторить этот успех...удачи коням)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 27 сентября 2016, 17:42

      Молодцы, пацаны! ЦСКА вечером должен повторить ваш успех.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 27 сентября 2016, 17:32

      Молодцы, парни! Главное не останавливаться на достигнутом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 27 сентября 2016, 17:23

      Вот куда потом деваются эти талантливые юноши?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > Grelas 27 сентября 2016, 17:54

      Какая то чёрная дыра

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      amg063 27 сентября 2016, 16:45

      потому что нет больших денег

      -3
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