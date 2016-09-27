Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Улье: «В этом сезоне «Ливерпуль» может стать чемпионом АПЛ»

    Бывший главный тренер «Ливерпуля» Жерар Улье доволен тем, как играет английский клуб в текущем сезоне. По мнению специалиста, подопечные Юргена Клоппа имеют отличные шансы побороться за чемпионство.

    «Лучшие матчи у «Ливерпуля» еще впереди. В этом сезоне они очень хороши. Красные показывают интересный, а также эффективный футбол. Посмотрите, сколько голов они забили! Мне нравится тренер, у команды есть новая философия», — сказал он.

    Напомним, что по итогам шести стартовых матчей АПЛ «Ливерпуль» забил 16 голов и набрал 13 очков. В турнирной таблице команда занимает четвeртую строчку.

    Источник: FourFourTwo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.09.2016 06:08
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 27 сентября 2016, 12:23

      Папаша Жерар знает толк в футболе

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11