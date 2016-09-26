Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий: «Решение об участии Дзагоева в матче с «Тоттенхэмом» примем в день игры»

    Наставник ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии поединка второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» отметил, что в составе «шпор» есть много игроков, которых стоит опасаться в отсутствии нападающего Гарри Кейна. Также главный тренер армейцев подчеркнул, что решение об участии хавбека Алана Дзагоева в этом матче будет приниматься в день игры, передаeт корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    – Будет ли играть Дзагоев?

    – Завтра примем решение.

    – Дуэль Щенников – Уокер. Будут ли поправки относительно Евро? Что скажете о стандартах?

    – Сон, Вертонген, Янссен – все опасны. Не так важно, кто выпадает. У «Тоттенхэма» есть достойная замена каждому. Но здесь нельзя ставить вопрос только о стандартах, надо в целом рассуждать, что мы можем противопоставить лондонцам.

    – По Кейну прокомментируйте.

    – Янссен, Эриксен, Ламела – все они качественные игроки. У «Тоттенхэма» есть, кем заменить Кейна.

    – Нет опасений по поводу напряженных отношений между болельщиками?

    – Уверен, что английским болельщикам ничего не угрожает. Уверяю, что им не стоит опасаться.

    – Сколько игр «Тоттенхэма» просмотрели? Стала ли команда слабее или сильнее по сравнению с прошлым сезоном?

    – В этом году немного поменялся игровой рисунок команды. «Тоттенхэму» приходится больше играть в позиционных атаках. Естественно, мы смотрели все последние игры «шпор», но больше готовились именно по тем, что ближе к нашей игре.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.09.2016 17:12
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: -44

      иван маташов 26 сентября 2016, 19:58

      каждый игрок на вес золота!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 26 сентября 2016, 18:04

      Дай Бог!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 26 сентября 2016, 17:44

      не прокакай шансик

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1139

      Igornv 26 сентября 2016, 17:34

      Посмотрим!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11