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    Широков: «Первый просмотр был в восемь лет в ЦСКА, но тогда я еще ничего не понимал»

    Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Роман Широков в интервью news.nike.com рассказал, как впервые оказался в армейском клубе. По словам 35-летнего футболиста, далеко не всем удавалось попасть из школы красно-синих в дублирующий состав.

    – Каким был ваш первый серьезный просмотр?

    – Самый первый был в восемь лет в ЦСКА. Но тогда, конечно, ничего не осознавал. Первый серьезный – после окончания армейской школы. Далеко не все попадали в дубль, ведь нужно было пройти отбор, провести несколько матчей, показать себя. Те эмоции были самыми яркими. Я понимал, что за мной следят, что многое решается.

    – И как все прошло?

    – Замечательно. В первых двух матчах забил четыре мяча.

    – Но потом у вас в ЦСКА не заладилось...

    – Почему же? В первый год игровой практики было чуть меньше, чем хотелось. Но дальше все было отлично.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2016 15:19
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