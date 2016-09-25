Клопп может стать преемником Анчелотти на посту главного тренера «Баварии»

Руководство «Баварии» в будущем готово предложить пост главного тренера наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу. По информации источника, на данный шаг мюнхенский клуб может пойти уже в следующем сезоне, сменив нынешнего рулевого Карло Анчелотти.

Напомним, Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. На данный момент английский клуб под руководством 49-летнего специалиста занимает в турнирной таблице АПЛ четвертое место.