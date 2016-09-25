Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клопп может стать преемником Анчелотти на посту главного тренера «Баварии»

    Руководство «Баварии» в будущем готово предложить пост главного тренера наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу. По информации источника, на данный шаг мюнхенский клуб может пойти уже в следующем сезоне, сменив нынешнего рулевого Карло Анчелотти.

    Напомним, Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. На данный момент английский клуб под руководством 49-летнего специалиста занимает в турнирной таблице АПЛ четвертое место.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2016 17:02
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 сентября 2016, 20:50

      Бред по-моему. Папа Карло спокойно может сезона 2-3 скатать у руля, пока сам не устанет и не уйдёт. А что до Клоппа, то кто бы что не говорил, сам он как-то обмолвился, что если ему Баварка предложит возглавить команду, то он просто не сможет отказаться. Для немца это по сути также, хотеть в Баварку, что любому Североирландцу или Ирландцу хотеть попасть в АПЛ, заветная мечта.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 25 сентября 2016, 20:07

      а что с Анчелотти не так?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      moiseenko13 25 сентября 2016, 18:17

      хрень хренью и точка.....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 25 сентября 2016, 17:59

      утка. клопп тем более уже говорил что Баварию тренировать не будет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 25 сентября 2016, 17:57

      Боссы "Баварии" не знали об уходе Юргена в "Ливерпуль" и по их мнению.. продолжают ослаблять прямого конкурента.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 25 сентября 2016, 17:32

      Ливерпуль больше подходит Клоппу, нежели Бавария. И я уверен, что он приведет его если не к титулу, то к первым строчкам чемпионата Англии.

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11