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    «ПСЖ» может купить Яя Туре и Швайнштайгера

    «ПСЖ» интересуется полузащитником «Манчестер Сити» Яя Туре и хавбеком «Манчестер Юнайтед» Бастианом Швайнштайгером.

    Как сообщает источник, парижане надеются приобрести обоих футболистов зимой. За каждого из них «ПСЖ» предложит по 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

    Напомним, что 32-летний немец потерял место в основе «МЮ» после назначения Жозе Моуринью, а у 33-летнего Туре разгорелся конфликт с новым наставником «горожан» Хосепом Гвардиолой.

    Источник: Daily Star

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    25.09.2016 06:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +536

      dolf666 26 сентября 2016, 15:24

      чёт после ухода Ибры о ПСЖ ни слуху ни духу. видимо просто хотят купить абы кого именитого. хотя за такие деньги почему бы и нет

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 25 сентября 2016, 09:46

      Да это будем мощное усиление, тем более им обоим есть что доказывать, после того как с ними обошлись тренеры.

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Kulimen 26 сентября 2016, 15:19

      а как тренер обошёлся со Швайни? абсолютно по делу наказан!!

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 25 сентября 2016, 08:59

      что-то как-то дешево хотят

      -1
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      Рейтинг: +351

      simoron81 25 сентября 2016, 08:16

      хорошие усиление

      -1
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