«ПСЖ» может купить Яя Туре и Швайнштайгера

«ПСЖ» интересуется полузащитником «Манчестер Сити» Яя Туре и хавбеком «Манчестер Юнайтед» Бастианом Швайнштайгером.

Как сообщает источник, парижане надеются приобрести обоих футболистов зимой. За каждого из них «ПСЖ» предложит по 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

Напомним, что 32-летний немец потерял место в основе «МЮ» после назначения Жозе Моуринью, а у 33-летнего Туре разгорелся конфликт с новым наставником «горожан» Хосепом Гвардиолой.