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Конте: «Прекрасная команда у нас только на бумаге»

24 сентября 2016, 22:11
8

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал действия своих подопечных в матче шестого тура АПЛ против «Арсенала» (0:3).

«Думаю, что у нас с первых минут не было правильного отношения к игре. После сегодняшнего матча мы думаем, что нам нужно много работать, потому что прекрасная команда у нас только на бумаге. Дело всегда в команде, а не в отдельных личностях. Когда ничего не работает, то футболисту тяжело играть.

Я не хочу говорить об ошибке Кейхилла – это неправильно по отношению к игроку. Мы побеждаем и проигрываем как команда. Если кто-то думает, что эта команда готова бороться, то должен сказать, что нужно сильно улучшить игру, чтобы прекрасная команда появилась на поле, а не только на бумаге.

У нас не было баланса, и теперь пришло время пересмотреть все. Пропустить три гола – это невероятно. Мы должны держать в голове прошлый сезон, чтобы не повторить ошибок. Мы должны много думать, чтобы очень быстро найти правильный путь», – сказал Конте.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Арсенал Челси Конте Антонио
Комментарии (8)
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$CHELSEA$
1474744726
Думай думай думай и ещё раз думай ли поедеш обратно в Италию. Другого не будет.это не игра а позор. Ничего другого сказать не могу. Манчестер с такой игрой тоже разоряет. Удачи.
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Аристократ Олжик
1474744897
Я бы рискнул выпустить Аину, Лофтуса-Чика, Чалобу, Микела, Педро и Батшуайи с первых минут . . . А да, еще в ворота Эдуарду поставить
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fineflat
1474748837
Во втором тайме была правильная схема тактическая от нее Челси можно строить игру. Я ожидал проигрыш но Конте начал игру так чтобы выиграть он слишком рискнул с составом и расстановкой
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Фан666
1474779573
Ничего удивительного в отставке Конте не будет. В Англии трудно как тренировать так и играть. Не каждому дано. У Раньери вон под старость лет только получилось в Англии
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Zubo
1474819807
скоро в Спартак поедешь
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