Конте: «Прекрасная команда у нас только на бумаге»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал действия своих подопечных в матче шестого тура АПЛ против «Арсенала» (0:3).

«Думаю, что у нас с первых минут не было правильного отношения к игре. После сегодняшнего матча мы думаем, что нам нужно много работать, потому что прекрасная команда у нас только на бумаге. Дело всегда в команде, а не в отдельных личностях. Когда ничего не работает, то футболисту тяжело играть.

Я не хочу говорить об ошибке Кейхилла – это неправильно по отношению к игроку. Мы побеждаем и проигрываем как команда. Если кто-то думает, что эта команда готова бороться, то должен сказать, что нужно сильно улучшить игру, чтобы прекрасная команда появилась на поле, а не только на бумаге.

У нас не было баланса, и теперь пришло время пересмотреть все. Пропустить три гола – это невероятно. Мы должны держать в голове прошлый сезон, чтобы не повторить ошибок. Мы должны много думать, чтобы очень быстро найти правильный путь», – сказал Конте.