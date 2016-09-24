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    Селюк: «Я родился в России при коммунизме, но теперь я в Англии. Здесь можно говорить свободно»

    Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк настаивает на своем праве говорить резкие слова в адрес главного тренера Хосепа Гвардиолы.

    «Каждый может говорить все, что хочет. Мы в открытой стране. Я родился в России, там была Коммунистическая партия. Я знаю, каково это не иметь свободы слова. Но извините, сейчас я Европе, в Англии. Если Гвардиола хочет жить в стране, где нельзя говорить, то он должен уехать отсюда», – сказал Селюк.

    Также агент поделился размышлениями о будущем Туре.

    «Уверен, что через пару месяцев у него будет много предложений. У меня уже есть несколько. Он без проблем поиграет еще пять–шесть лет. Уверен, что его захотят пригласить клубы из Англии, Франции, Италии, Испании. Уже сейчас его приглашают в США и Китай, но я думаю, что Яя еще много лет будет играть в Европе».

    Источник: AS

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    24.09.2016 20:07
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +294

      Мортус 24 сентября 2016, 23:29

      Иногда лучше жевать, чем говорить. Задрал уже хохол долбаный.

      -3
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      Рейтинг: +53

      moloko plus > Мортус 25 сентября 2016, 15:51

      Дми́трий Дми́триевич Селю́к (1964, Ленинград, СССР) — российский футбольный агент. Учился в школе №2 г. Хабаровска с физико-математическим уклоном[2][3]. Окончил в Ленинграде общевойсковое военное училище (ЛВВОКУ), в которое поступил в 1981 году.

      Так что он русский. В остальном согласен.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > moloko plus 9 октября 2016, 18:12

      Из России не означает, что русский, ага.

      0
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      Рейтинг: +6

      Иван Иваныч 24 сентября 2016, 20:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      После убийства Сталина и прихода к власти Хруща-кукурузника (который вылил тонны дерьма на Сталина) коммунизм приказал долго жить. А КПСС в итоге предала и страну, и народ. Это, во-первых. Во-вторых, Селюк смешной такой. Пусть он попробует публично что-нибудь не то сказать про их королеву. И придется ему тогда свалить вместе с удивлением на его фэйсе и с его ЙаЙа.

      -6
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      Рейтинг: +2283

      Бриг > Иван Иваныч 24 сентября 2016, 21:49

      Королева-то каким боком?

      0
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi > Иван Иваныч 24 сентября 2016, 23:18

      Жив еще советский союз. Мне жаль вас ленинистов и сталинистов. Изза таких как ты сейчас россия в говне

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Иван Иваныч 9 октября 2016, 18:13

      Кстати, и Ельцин, и Путин были членами КПСС.

      0
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Hangeldi 9 октября 2016, 18:14

      Туркменб(ф)ашист?

      0
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 24 сентября 2016, 20:23

      Вот рожа

      -1
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