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    Тукманов: «Банкротство РФС? По приходу Мутко на счетах организации лежало три миллиона долларов»

    Президент московского «Торпедо» Александр Тукманов отметил, что глава РФС Виталий Мутко, переизбранный сегодня на данный пост, слукавил, говоря о том, что принял организацию в плачевном финансовом состоянии. Также функционер выразил недовольство поступками Сергея Прядкина и Игоря Ефремова, снявших в последний момент свои кандидатуры с выборов в пользу Мутко.

    – Рад за Валерия Георгиевича Газзаева. Рад, что его программа получила поддержку почти 35-ти процентов делегатов. Разочарован другим: мы взрослые люди и так вести себя, сначала выдвигаясь, а потом снимая свою кандидатуру, несерьезно. Мне это не нравится. Надо быть более последовательным. Если идешь – иди.

    – Вас явно задели слова Виталия Мутко о том, что он принял РФС в тяжелой экономической ситуации.

    – Не знаю, чем он руководствовался. Могу сказать, что когда Мутко пришел в РФС, на счетах в Сбербанке лежало порядка трех миллионов долларов плюс были заключены договора о спонсорстве на 20 миллионов долларов. Виталий Леонтьевич сумел увеличить капитализацию РФС, молодец, но некорректно говорить, что он пришел на пустое место.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.09.2016 13:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 24 сентября 2016, 14:45

      Ой, Мутко всем жопу полижет,коли надо будет.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 сентября 2016, 13:54

      Да Мудко жулик и проходимец, каких не видели настоящие жулики. Вот
      так он создаёт благоприятное мнение о себе.

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