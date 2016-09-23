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    Моуринью: «Только «МЮ» и команда с худшим тренером в истории выигрывали АПЛ дважды подряд»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии матча 6-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» отметил, что сопернику вряд ли удастся защитить чемпионский титул в нынешнем сезоне.

    «Очевидно, что Лестеру» будет очень сложно сохранить титул. Как показывает история, не так много команд выигрывали АПЛ дважды подряд. Это удавалось «МЮ», а также команде, которой руководил худший тренер в истории футбола. Это действительно сложно.

    «Лестер» очень хорош, но они стали чемпионами из-за того, что некоторые большие команды не были достаточно хороши в прошлом сезоне», – заявил Моуринью.

    Напомним, что помимо «МЮ», только «Челси» при Моуринью выигрывал чемпионат Англии дважды подряд.

    Источник: Skysports

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    23.09.2016 19:50
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +357

      vavilon69 24 сентября 2016, 18:04

      ЖОЗЕ себе не изменяет ! Ему под силу завоевать с МЮ чемпионство !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 23 сентября 2016, 23:47

      Вчерашний день прошел

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 23 сентября 2016, 22:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да пиз.. ему дать этому уё.ку чтобы он не базарил......

      -7
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      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > Lev Aleks 23 сентября 2016, 22:42

      За что ? За то что он так себя назвал?

      1
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      Рейтинг: +367

      gigs84 23 сентября 2016, 21:58

      Жозе, порвите их!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -3

      acergu 23 сентября 2016, 21:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В него еще кто то верит, что он поднимет МЮ?

      -4
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      Рейтинг: +191

      bafor 23 сентября 2016, 21:06

      Давай, Маур, выводи МЮ в чемпионы.

      1
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 23 сентября 2016, 21:05

      Обожаю Особенного за такие фразочки :D

      1
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 23 сентября 2016, 20:38

      как у него язык поворачивается

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6008

      GoldPlayFIFARus9 23 сентября 2016, 20:11

      Красавчик,в своём репертуаре. Интересно было бы посадить за один стол Ибру и Моура, и посмотреть кто кого)))

      8
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > GoldPlayFIFARus9 23 сентября 2016, 22:06

      При условии что Ибрау свяжут)Иначе будет кровь)

      2
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 23 сентября 2016, 20:09

      Самоироничный Мо )

      -1
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