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    Анчелотти: «Отличие «Баварии» от «Реала» в том, что ее руководство разбирается в футболе»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти сравнил работу в мюнхенском клубе с пребыванием в «Реале», который он ранее возглавлял.

    «Бавария» и «Реал» во многом похожи. Возможно, разница состоит в том, что «Баварией» руководит бывший игрок, который разбирается в том, что происходит в футболе.

    После ухода из «Реала» я смотрел много футбола по телевизору. Я побывал в Канаде, рыбачил, бегал. Я хорошо отдохнул. Я мог бы вернуться в «Милан» в прошлом сезоне, но после «Реала» мне нужен был отдых, чтобы вновь обрести силы для работы», – сказал Анчелотти.

    Источник: Sport.es

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    22.09.2016 19:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 23 сентября 2016, 11:15

      Беккенбауэр,Руммениге,Хёнесс... Ты прав,дон Карло...

      0
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      Рейтинг: +2722

      BlackMurder 23 сентября 2016, 01:22

      Ты попал в знатный коллектив

      0
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 22 сентября 2016, 22:11

      Спасибо Карло за инфу... но похоже и так все знают кто такой Перес...

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter 22 сентября 2016, 21:23

      Так оно и есть

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 22 сентября 2016, 20:11

      Тетя Оля перевернулась

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 сентября 2016, 19:39

      кстати у наших команд тоже руководители не разбираются в футболе потому что они нахапали денег и думают что все и вся у них в руках тоже самое касается и РФС

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