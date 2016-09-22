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    Туре потребовал, чтобы Селюк прекратил конфликтовать с Гвардиолой

    Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре недоволен поведением своего агента Дмитрия Селюка.

    Напомним, Селюк позволил себе ряд резких высказываний в адрес главного тренера Хосепа Гвардиолы, а тот в свою очередь заявил, что Туре не будет играть, пока его агент не извинится.

    Сообщается, что футболист был в ярости после последних высказываний Селюка и потребовал от него прекратить конфликт, который вредит карьере самого Туре.

    Источник: Sport.es

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    22.09.2016 19:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11234

      alp 22 сентября 2016, 22:59

      туре известный гад. селюк борзый. а тезис - агент не извиниться - игрок не выйдет на поле шедеврален. все казлы кароче

      0
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 22 сентября 2016, 20:45

      ЯЯ класный игрок но в последнее время набрал много веса.
      М/С без ЯЯ сейчас олично играет , теперь в полной красе
      раскрылся Де Брюине.

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 сентября 2016, 20:02

      Селюк походу в РФС метит... А что бабла там немеренно, кто лучше всех языком чешет и имеет какие-нибудь связи, тот там на высокопоставленных должностях и не важно полезен ли он в этой должности или нет...

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      Рейтинг: +1101

      edw7777 22 сентября 2016, 19:45

      Настоящий мужчина

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 22 сентября 2016, 19:31

      Агент вообще должен быть в тени. Получил свой процент от сделки и радуйся. Что он там Туре подставляет?

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 22 сентября 2016, 19:24

      помоему селюк что то попутал..Берега неверное..

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