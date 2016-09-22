Туре потребовал, чтобы Селюк прекратил конфликтовать с Гвардиолой

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре недоволен поведением своего агента Дмитрия Селюка.

Напомним, Селюк позволил себе ряд резких высказываний в адрес главного тренера Хосепа Гвардиолы, а тот в свою очередь заявил, что Туре не будет играть, пока его агент не извинится.

Сообщается, что футболист был в ярости после последних высказываний Селюка и потребовал от него прекратить конфликт, который вредит карьере самого Туре.