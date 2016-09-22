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    Раньери: «Хотим отомстить «МЮ» за поражение в матче за Суперкубок Англии»

    Главный тренер «Лестер сити» Клаудио Раньери поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

    «Мы хотели пройти дальше в Кубке английской лиги, но теперь думаем только об «МЮ». Футболисты не испытывают усталости, ведь они привыкли играть каждые три дня. Наша физическая форма сейчас гораздо лучше, чем в начале сезона.

    Отношения с Моуринью? Они прекрасные. Я люблю красное вино, и если Жозе предложит мне выпить, то соглашусь.

    «Манчестер Юнайтед» победил нас в Суперкубке Англии. Теперь мы хотим отомстить», – заявил Раньери.

    Источник: BBC

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    22.09.2016 17:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 22 сентября 2016, 22:08

      За щеку возьмете, мстители херовы.

      0
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      Рейтинг: -242

      kauk 22 сентября 2016, 21:42

      давай мсти папаша ато мстилка отвалится

      -2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 22 сентября 2016, 17:51

      "Отомстилка" то выросла?

      -2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 22 сентября 2016, 17:50

      Скорее так:
      Отношения к вину? Они прекрасные. Я настолько люблю красное вино, что даже если Жозе предложит мне выпить, то соглашусь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > panmon 22 сентября 2016, 17:55

      Скорее всего будут пить Nero D avola (краснный дъявол).
      МЮ. даешь победу!

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      Рейтинг: +2509

      panmon > kykyi 22 сентября 2016, 18:03

      Клаудио, как истинный итальянец, скорее за - Sangiovese (основа Кьянти), но я бы остановился на Tempranillo :)
      И тоже за МЮ тут

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > panmon 22 сентября 2016, 18:27

      Nero D avola тоже итальянское, сицилианское, так что все в тему.

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > kykyi 22 сентября 2016, 18:41

      Пардон, сицилийское.

      -1
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