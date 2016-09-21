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    «Манчестер Сити» готов отпустить Яя Туре в любой клуб АПЛ

    Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

    Сообщается, что руководство «горожан» готово расстаться с футболистом и отпустить его в любой клуб, в том числе и к прямым конкурентам манкунианцев в борьбе за титул.

    Действующий контракт Туре с клубом рассчитан до конца сезона. Ранее Хосеп Гвардиола заявил, что футболист не будет играть до тех пор, пока его агент Дмитрий Селюк не принесет извинений за свои резкие высказывания в адрес наставника.

    Источник: Guardian.com

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    21.09.2016 19:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +31

      JUVIO 21 сентября 2016, 23:14

      БлЯ яя из столько выручал , а щас пришла путалонская шлюшка , и повелись, жалко туре норм игрочишка то

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