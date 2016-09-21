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    Селюк: «Если Пеп хочет войну, он ее получит. Яя расскажет всю правду, и фанатам она не понравится»

    Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк рассказал своем конфликте с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

    «Если Пеп Гвардиола хочет войну, он ее получит. Ему не нравится мое мнение? А чего он ждал после того, как поступил так с Яя? Я сказал так, потому что чувствую, что Пеп мстит Яя. К несчастью для Гвардиолы, мы живем в мире, где у каждого есть свобода слова.

    Пепу не нужны игроки-личности. Ему нужны те, кто боится его, и делает все, что он говорит. Прибыв в Манчестер, он первым делом начал борьбу против Харта и Яя – двух главных игроков клуба. Харт – вратарь сборной Англии, Яя становился лучшим игроком Африки четыре раза. Оба были сильными личностями в раздевалке, и это не нравилось Гвардиоле.

    Когда приходишь в гости, нужно относиться к хозяевам с уважением. Нельзя прийти в чужой дом и попросить хозяев его покинуть. Так он поступил и в «Барселоне». Он вынудил Это‘О уйти. Ибрагимович, купленный за 57 миллионов фунтов, был продан всего за 18 миллионов.

    Извинюсь ли я? Что ж, жизнь научила меня никогда не говорить «никогда». Но извинится ли Пеп перед Яя? А перед Хартом и Пеллегрини? Посмотрите, как он поступил с Пеллегрини. Он согласился возглавить клуб, когда прежний тренер еще боролся за титулы . Коллеги должны уважительно относиться друг к другу, особенно в Англии, где важно быть джентльменом.

    Яя профессионал. Он будет делать все, что от него требуется, а в конце сезона покинет клуб с высоко поднятой головой. Если «Сити» хочет платить футболисту, который не играет, то это их проблемы.

    Но когда контракт закончится, он расскажет правду о Гвардиоле, и фанатам «Манчестер Сити» она не понравится», – сказал Селюк.

    Источник: Mirror.co.uk

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    21.09.2016 19:00
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 сентября 2016, 13:59

      Пеп неосторожно дал повод этому г... попиариться за чужой счёт.

      0
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 22 сентября 2016, 00:38

      Селюк-пиздюк!Он кем себя возомнил?

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 21 сентября 2016, 22:56

      Окончание АПЛ предполагается жарким, по всем направлениям.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +67

      Iskandero 21 сентября 2016, 22:49

      "Ох, Моська, знать она сильна, что лает на слона")))

      0
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 21 сентября 2016, 22:34

      Писелюк грибочков поел.

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 21 сентября 2016, 22:15

      ну все карачун тебе Пипка

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 21 сентября 2016, 21:52

      Харта агент молчит ибры это о а ты болоболиш лучше норм пользу игроку дай

      -1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 21 сентября 2016, 21:51

      Почему после контракта? До нельзя... болоболил сам тепер это о ибра фанаты мс причем тут если вражда с барсы у вас дебил...

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      Рейтинг: +63

      stanislav2017 21 сентября 2016, 21:50

      Да Яя он своим гнилым языкои дальнейшую футбольную карьеру подпортил!Таких Селюков -мудаков везде хватает!Селюк,джентельмен- аферист, образец сука порядочности!))

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 сентября 2016, 21:38

      Ну начни войну и ты обречен,кто с тобой потом дело будет иметь то? Лучше сразу извинись и засунь свои грязный язык в ж.....у.

      -2
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