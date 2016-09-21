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    Тухель: «У Бартры проблема с приводящей мышцей. В матче с «Фрайбургом» нам будет сложно»

    Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра выбыл на неопределенный срок из-за повреждения, полученного в рамках 4-го тура Бундеслиги против «Вольфсбурга» (5:1). Об этом заявил главный тренер «шмелей» Томас Тухель. Испанский футболист пропустит матч ближайшего тура чемпионата Германии против «Фрайбурга».

    «У Бартры проблемы с приводящей мышцей. Мы выяснили об этом на разминке, но он оказался готов сыграть. Но в ходе матча игрок вновь испытал дискомфорт. Мой испанский не настолько хорош, чтобы я мог сказать подробности. В матче против «Фрайбурга» нам будет сложно.

    Источник: Goal.com

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    21.09.2016 13:16
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