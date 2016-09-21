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    Хави: «Гвардиола – победитель. Он хочет выиграть в этом сезоне все»

    Полузащитник «Аль-Садд» Хави, известный по выступлениям за «Барселону», прокомментировал работу своего бывшего наставника Хосепа Гвардиолы. По словам футболиста, у рулевого «Манчестер Сити» есть все, чтобы одержать победу во всех турнирах, в которых участвует его команда.

    «Гвардиола – победитель. Он хочет выиграть в этом сезоне все. И я не вижу причин, по которым у его «Манчестер Сити» это не получится. Он добился огромных высот с «Барселоной», может повторить это с «Сити». Но, конечно, приоритетным турниром для Пепа является Лига чемпионов. Горожане установили лидерство в Премьер-лиге, но я уверен, что Гвардиола не допустит расслабленности в раздевалке», – заявил Хави.

    Источник: Goal.com

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    21.09.2016 12:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 21 сентября 2016, 12:40

      Вот в игре с Барселоной и посмотрим!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 21 сентября 2016, 12:37

      Но ничего не выиграет!!

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