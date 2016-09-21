Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «С новым председателем комитета по этике определимся после выборов президента РФС»

    Как сообщил глава Российского футбольного союза Виталий Мутко, организация определится с кандидатурой нового председателя комитета по этике после выборов президента РФС, намеченных на 24 сентября. Сегодня свой пост покинул Владимир Лукин, являющийся также главой Паралимпийского комитета России.

    «Мы сейчас не будем избирать нового главу комитета, после конференции уже. Лукин прав, надо посмотреть статус комитета, чтобы он получил более самостоятельные полномочия», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2016 01:13
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4834

      neveldomha 22 сентября 2016, 12:59

      Мутко себя уже назначил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 22 сентября 2016, 11:20

      Уверен...что при своем участии...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 сентября 2016, 11:34

      Надо посмотреть, но без тебя, Мудко.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский 21 сентября 2016, 10:28

      Мутко: «С новым председателем комитета по этике определимся после выборов президента РФС. Я бы хотел, чтоб это был Захарченко, у него и наличности много. Но ему еще отсидеть надо.»

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 21 сентября 2016, 01:25

      Что этика есть, что нет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11