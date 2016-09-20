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    Зидан: «Неймар – не провокатор. Каждый играет в футбол так, как умеет»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказал мнение о неуважительном отношении форварда «Барселоны» Неймара к соперникам. Отметим, что в матче сине-гранатовых против «Леганеса» (5:1) нападающий не раз прибегал к финатам и был обвинен в неуважительном отношении к сопернику.

    «Я не тренер Неймара. Но я уверен, что это не провокация. Каждый играет в футбол так, как умеет, а он умеет это хорошо. Он делает то, что многие не смогут сделать», – заявил Зидан.

    Ранее слова поддержки в адрес игрока «Барселоны» высказал наставник «Атлетико» Диего Симеоне.

    Источник: ФК «Реал»

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    20.09.2016 15:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 сентября 2016, 19:02

      Что такое финаты?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -130

      калач 20 сентября 2016, 16:55

      Забыли физрука спросить. Пару лет назад Реал локти кусал что не смог подписать Неймара и подписали за милиард Бейла.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 20 сентября 2016, 16:15

      Неймар ерунда... роналдиньо что творил хотя видели? Если игрок хорошо владеет мячем это плоха надо быть бревнами...

      0
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      Рейтинг: +39

      smertn1k 20 сентября 2016, 15:45

      почему на Роналдиньо никто не гнал,когда он издевался финтами

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 20 сентября 2016, 15:41

      Предлагаю удалять за успешный финт 3 раза подряд!
      Что за бред? Я понимаю он бы показывал на них пальцем и смеялся после этого! Но он просто отлично играет и проходит игроков как может и хочет.
      не фанат Неймара но он очень хорош уже примерно год

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