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    Газизов: «Зинченко не играет за «Манчестер Сити» из-за проблем с рабочей визой»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, почему полузащитник Александр Зинченко не играет за «Манчестер Сити». Напомним, что украинский хавбек отправился в аренду в ПСВ.

    — Почему Александр Зинченко не смог закрепиться в составе «Манчестер Сити»?

    — Мне жалко, что он не набрал определенного количества минут в сборной Украины, чтобы получить рабочую визу в Англии. Только из-за этого Зинченко не играет в Англии. Это маленькая ложка дегтя. Посмотрим, как он себя проявит в Голландии. По крайней мере, по моей информации, Хосеп Гвардиола на него серьезно рассчитывает. Я не общался ни с ним лично, ни с владельцем клуба шейхом Мансуром, но остальные представители клуба, включая спортивного директора Чики Бегиристайна, при переговорах о трансфере Зинченко выражали очень серьезную в нем заинтересованность как в игроке основной обоймы.

    — Что дал клубу трансфер Зинченко в «МанСити»?

    — Помимо денег мы получили репутацию, почет и узнаваемость в Европе. Мы подписали с «Сити» договор о сотрудничестве, включающий в себя серию поездок тренеров нашей академии к ним на стажировку. Спрос на наших футболистов постепенно растет. У нас и Пауревич ушел в английский Чемпионшип. Сейчас у нас есть серьезный игрок Слай, просто уникальный футболист для нашего чемпионата. В ближайшее время он вполне может оказаться востребован на уровне английской Премьер-лиги.

    Источник: Известия

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    19.09.2016 12:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 20 сентября 2016, 12:42

      немного юмора. я долго искал Зинченко в пес2017, как в составе сити, так и в сборной. нагуглил в интернете playerID, оказалось что в игре он представлен под фамилией Chikatilo. почёт и узнаваемость в европе))

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 19 сентября 2016, 13:38

      Очень много брака у него, ему ещё работать и работать

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