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    Кейн травмировал голеностоп в матче с «Сандерлендом»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не смог завершить победный матч Премьер-лиги против «Сандерленда», в котором он стал автором единственного гола. За три минуты до окончания основного времени матча футболист вынужден был покинуть поле из-за травмы голеностопа после столкновения с защитником «черных котов» Папи Джилободжи.

    «О степени серьезности повреждения узнаем в понедельник», – сказал после матча наставник «шпор» Маурисио Покеттино.

    Стоит отметить, что в пяти матчах текущего сезона на счету Кейна два гола и одна результативная передача.

    Источник: BBC

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    19.09.2016 09:58
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