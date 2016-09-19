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    Зидан: «Мне нравится рекордная серия»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями относительно повторения рекордной серии «Барселоны» – 16 побед подряд в Примере.

    «Мне это нравится. Эту работу делают мои футболисты – и делают феноменально. Для меня главное – продолжать прибавлять. Примера является очень долгим турниром. Но мы ценим это достижение», – заявил Зидан.

    Напомним, «Реал» в матче четвертого тура чемпионата Испании на выезде взял верх над «Эспаньолом» (2:0). Эта победа стала для подопечных Зинедина Зидана уже 16-й кряду в Примере, что позволило мадридскому клубу повторить рекорд «Барселоны» сезона-2010/11. Победная серия «Реала» началась 2 марта 2016 года в игре против «Леванте».

    Источник: AS

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    19.09.2016 06:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 19 сентября 2016, 09:48

      По иронии судьбы сольют какому-нибудь слабому сопернику

      1
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    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 19 сентября 2016, 09:31

      С таким составом можно и 25 матчей подряд выиграть!

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