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    Клопп: «Мне нравится обнимать своих игроков»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, что ему нравится обнимать своих футболистов после матчей. Наставник отметил, что это является обычным способом благодарности за их самоотдачу.

    «Мне нравится обнимать своих игроков. Я действительно требую от них многого. И когда я вижу, что они играют на максимум, бьются изо всех сил, то обнять их – самое простое, что я могу сделать. Им самим это приятно. У нас все хорошо, и здорово, что мы идем по этой дороге вместе. Чем больше мы будем верить в свои силы, тем более вероятно, что мы придем к намеченной цели», – заявил он после матча с «Челси» (2:1).

    Источник: Skysports

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    18.09.2016 09:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 сентября 2016, 16:09

      Обнимашки по немецки))

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    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 18 сентября 2016, 10:04

      Вы их ещё целовать начните,после особенно ответственных матчей)

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