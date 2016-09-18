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    Пеле: «Месси – лучший игрок. Роналду – как Роналдо, он только забивает»

    Известный бразильский футболист Пеле поделился мнением о том, кто сейчас является лучшим игроком в мире.

    «Можно было бы назвать несколько имен, несколько игроков, но что происходило в последние 10–15 лет? По-моему, Месси был наиболее стабилен все эти годы, без сомнения. Есть хорошие игроки, но Месси выше всех.

    Роналду отличается от него. Месси организовывает игру и забивает сам, а Роналду только забивает – как Роналдо из Бразилии. Он не ведет игру.

    Роналду, без сомнения, отличный бомбардир, но как игрок Месси – лучший», – сказал Пеле в интервью beIN Sports.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2016 00:11
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 19 сентября 2016, 09:02

      Помнится как то док фильм про пеле смотрел он говорил я забил 1000 голов это не кто не сделал тонко намикая что марадона покрайне мере не лучше а в другом марадона сказал что он в европе поиграл а пеле в бразилии сидел )) люди спорят кто лучше пеле или мародона так же и роналду или месси но все великие игроки

      0
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 18 сентября 2016, 22:02

      Молодец! А теперь танцуй ча-ча-ча!

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 18 сентября 2016, 11:30

      кто бы в этом сомневался...что месси лучший!

      -2
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      Рейтинг: +29

      Her.O 18 сентября 2016, 03:52

      Если бы не травма Зубастика про Пеле уже не говорили бы что он король. Зубастик был лучшим за все время существования футбола.

      5
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      Рейтинг: +319

      alexfor > Her.O 18 сентября 2016, 14:18

      херня. тот же забивала, что и роналду, только даже похуже. другое дело, что значимых голов куда больше забил, а вести игру, тоже не вел. чистый забивала.

      0
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      Рейтинг: +29

      Her.O > alexfor 19 сентября 2016, 00:10

      Это было после того как его сломали. Он сильно потолстел. Видел бы как он бегал когда он получил свои первый ЗМ.

      0
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      Рейтинг: +5

      Karakulov 18 сентября 2016, 02:17

      нормально так подлизал

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      Рейтинг: +319

      alexfor > Karakulov 18 сентября 2016, 14:16

      в чем подлиз? сказал по существу. или ты не согласен, что роналду только отличный бомбардир, но вести игру сам он не может?

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 18 сентября 2016, 00:58

      Если король сказал , значит так и есть ...........

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      Рейтинг: +319

      alexfor 18 сентября 2016, 00:19

      в точку

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