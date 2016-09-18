Пеле: «Месси – лучший игрок. Роналду – как Роналдо, он только забивает»

Помнится как то док фильм про пеле смотрел он говорил я забил 1000 голов это не кто не сделал тонко намикая что марадона покрайне мере не лучше а в другом марадона сказал что он в европе поиграл а пеле в бразилии сидел )) люди спорят кто лучше пеле или мародона так же и роналду или месси но все великие игроки
Известный бразильский футболист Пеле поделился мнением о том, кто сейчас является лучшим игроком в мире.
«Можно было бы назвать несколько имен, несколько игроков, но что происходило в последние 10–15 лет? По-моему, Месси был наиболее стабилен все эти годы, без сомнения. Есть хорошие игроки, но Месси выше всех.
Роналду отличается от него. Месси организовывает игру и забивает сам, а Роналду только забивает – как Роналдо из Бразилии. Он не ведет игру.
Роналду, без сомнения, отличный бомбардир, но как игрок Месси – лучший», – сказал Пеле в интервью beIN Sports.