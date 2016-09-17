Раньери: «После победы в Европе было важно выиграть в АПЛ»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился впечатлениями после матча пятого тура АПЛ против «Бернли» (3:0).

«Я очень доволен результатом и самой игрой. После победы в Европе нам было важно выиграть в матче АПЛ. Мы хорошо выступили, забили три, Слимани отличился дважды и мы много боролись. Думаю, наши болельщики уйдут домой счастливыми.

Было важно вернуть уверенность после «Ливерпуля». Мы победили в Брюгге, победили сегодня и теперь готовы к «Челси», – сказал Раньери.