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    Раньери: «После победы в Европе было важно выиграть в АПЛ»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился впечатлениями после матча пятого тура АПЛ против «Бернли» (3:0).

    «Я очень доволен результатом и самой игрой. После победы в Европе нам было важно выиграть в матче АПЛ. Мы хорошо выступили, забили три, Слимани отличился дважды и мы много боролись. Думаю, наши болельщики уйдут домой счастливыми.

    Было важно вернуть уверенность после «Ливерпуля». Мы победили в Брюгге, победили сегодня и теперь готовы к «Челси», – сказал Раньери.

    Источник: Twitter

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    17.09.2016 19:18
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +124

      marshal9 18 сентября 2016, 14:51

      с челси такое не пройдёт

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    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 17 сентября 2016, 23:10

      Удачи с челси

      0
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