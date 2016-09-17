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    Роналду и Бэйл не помогут «Реалу» в матче против «Эспаньола»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду и полузащитник «сливочных» Гарет Бэйл пропустят матч 4-го тура Примеры против «Эспаньола» из-за проблем со здоровьем. Данную информацию подтвердил главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан.

    «У Роналду – ангина. Он не поедет с нами и останется дома. Что касается Бэйла, то Гарет имеет проблемы с бедром. Мы не будем рисковать его здоровьем. Хочется, чтобы он был максимально готов к следующему поединку. У нас есть игроки, которые смогут заменить наших лидеров», – сказал Зидан.

    Источник: Goal.com

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    17.09.2016 15:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 18 сентября 2016, 11:28

      у роналду ангина...полетит лечить в морокко

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